Sebastiano Esposito alternativa a Varela: l'agente Giuffredi può favorire la trattativa

Sebastiano Esposito alternativa a Varela: l'agente Giuffredi può favorire la trattativaTuttoNapoli.net
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Oggi alle 09:20Calciomercato Napoli
di Arturo Minervini
Il nome di Sebastiano Esposito torna a circolare in orbita Napoli in vista delle prossime sessioni di mercato

Il nome di Sebastiano Esposito torna a circolare in orbita Napoli in vista delle prossime sessioni di mercato. L'attaccante classe 2002, attualmente al Sassuolo in prestito dal Cagliari, potrebbe rappresentare una soluzione per rinforzare il reparto offensivo di Massimiliano Allegri. Esposito resta una possibile alternativa a Gustavo Varela, altro profilo seguito dagli azzurri.

Calciomercato Napoli, Esposito possibile rinforzo per Allegri: decisivo il ruolo del procuratore

Un'operazione che potrebbe essere favorita da Mario Giuffredi, agente del calciatore e da tempo in ottimi rapporti con la società di Aurelio De Laurentiis. Il procuratore, che assiste tra gli altri Giovanni Di Lorenzo e Matteo Politano, aveva già provato a portare Esposito a Napoli durante l'estate, senza riuscire a concretizzare il trasferimento. 