Ultim'ora Calciomercato Napoli, concorrenza per Ovando: una big italiana segue il difensore 2007

Il Napoli valuta un’offerta per Ovando del Rosario Central, ma deve fare i conti con la concorrenza di diverse società italiane, tra cui l’Inter.

Il mercato sudamericano continua a offrire opportunità interessanti per il Napoli, che ha messo nel mirino Ignacio Ovando, difensore classe 2007 del Rosario Central. Secondo le indiscrezioni provenienti dall’Argentina, il club azzurro starebbe valutando la possibilità di presentare un’offerta già la prossima settimana, in vista della sessione invernale di calciomercato. L'operazione potrebbe prevedere la permanenza del calciatore in Argentina per alcuni mesi, prima del trasferimento in Italia la prossima estate o a distanza di un anno. Al momento non risultano offerte ufficiali, mentre la valutazione del Rosario Central si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro.

Anche l’Inter segue il giovane difensore argentino

L'eventuale trattativa dovrà fare i conti con la concorrenza di altre società, alcune delle quali già interessate al talento argentino. Tra queste c’è anche l’Inter, che apprezza le qualità di Ovando, pur non considerandolo al momento una pista prioritaria. A riferirlo è Gianluigi Longari, giornalista ed esperto di calciomercato di Sportitalia, secondo cui il difensore del Rosario Central avrebbe attirato l’attenzione anche di altri club italiani. Il Napoli, dunque, non sarebbe l’unica società di Serie A sulle tracce del classe 2007.