Ultim'ora Varela-Napoli? AD Monza: “Nessuna offerta! Vogliamo trattenerlo, ma mercato è dinamico…”

Gustavo Varela nel mirino del Napoli in vista del mercato di gennaio. L’AD del Monza, Mauro Baldissoni, fa il punto sul futuro dell’attaccante.

Il Napoli segue con grande attenzione Gustavo Varela, ma il Monza non ha intenzione di privarsi facilmente del suo giovane attaccante. Il portoghese, protagonista di un avvio di stagione straordinario, ha attirato l’attenzione di diversi club e potrebbe diventare uno dei nomi da seguire nel prossimo mercato di gennaio. Tra le società interessate ci sarebbe anche quella azzurra. A fare chiarezza sul futuro del calciatore è stato Mauro Baldissoni, amministratore delegato del Monza, che ai microfoni di Sky Sport ha ribadito la volontà dei brianzoli di trattenere il giocatore, pur riconoscendo che le dinamiche del mercato potrebbero cambiare gli scenari. Il dirigente ha anche sottolineato i meriti dell’attaccante, capace di adattarsi rapidamente al nuovo contesto e di dimostrare le proprie qualità: "È troppo facile menzionare un solo giocatore e prendersi i meriti adesso, siamo stati bravi a identificarlo, ma è stato bravo lui a dimostrare il suo valore. Sappiamo che ogni volta che si fa uno step c'è bisogno di tempo per adattarsi, c'è da fare uno sforzo. Lui lo ha fatto egregiamente, speriamo che non si fermi e che continui, ha ricevuto tantissime attenzioni, suggerirei di togliergliele... Lui ora è sereno, tranquillo, sa che non ha fatto nulla, ma ha mostrato presupposti che fanno presagire a una grande carriera. Non so quanto riusciremo ad averlo con noi".

Varela-Napoli, Baldissoni: “Siamo molto lontani dal parlare di trattative”

Interpellato direttamente sulla possibilità di una partenza a gennaio e sull’interesse del Napoli, Baldissoni ha ribadito che la priorità del Monza è trattenere Varela almeno fino al termine della stagione. La società brianzola è consapevole che il rendimento dell’attaccante abbia attirato l’attenzione di club con ambizioni superiori, ma al momento punta a confermarlo in rosa: "L'obiettivo è tenerlo con noi, il mercato è molto dinamico. Sappiamo che è ambito da club che hanno obiettivi più alti di quelli del Monza, contiamo di averlo con noi per tutta la stagione". Infine, sulla possibilità di un’eventuale cessione con permanenza a Monza fino a giugno, ha precisato che non sono ancora state avviate trattative concrete, nonostante qualche manifestazione d’interesse sia già arrivata: "Nonostante si debba lavorare per tempo, siamo a metà novembre, non abbiamo affrontato questi discorsi con nessuno, leggiamo che c'è interesse, alcune sollecitazioni le ha avute il giocatore tramite il suo agente e qualcosa abbiamo ricevuto anche noi, ma siamo molto lontani dal parlare di trattative, è tutto molto prematuro".