Inzaghi-Napoli? Romano: “Piace, ma è prematuro! Oggi ci sono altri problemi”

Simone Inzaghi accostato alla panchina del Napoli per la prossima stagione. Fabrizio Romano fa il punto sul futuro dell’ex tecnico dell’Inter.

Il futuro di Simone Inzaghi potrebbe nuovamente intrecciarsi con la Serie A. L’attuale allenatore dell’Al-Hilal, nonostante il ricco contratto che lo lega al club saudita, non ha ancora definito i propri piani per la prossima stagione e tra le possibili destinazioni viene accostato anche il Napoli. Un’ipotesi che, tuttavia, resta tutta da verificare. A fare il punto sulle indiscrezioni è stato Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, che sul proprio canale YouTube ha analizzato gli scenari legati all’ex tecnico dell’Inter e alle possibili scelte dei club italiani.

Inzaghi-Napoli, Romano: “Oggi sono discorsi anticipati”

Secondo Romano, Inzaghi è al momento concentrato esclusivamente sulla sua esperienza all’Al-Hilal e non ha ancora preso decisioni sul futuro. Un eventuale addio all’Arabia Saudita potrebbe arrivare al termine della stagione, aprendo concretamente le porte a un ritorno in Italia. Molto dipenderà, però, dai risultati e da come si concluderà l’annata. Il giornalista ha inoltre chiarito che il nome dell’allenatore non era mai stato realmente in corsa per la panchina azzurra durante la scorsa estate, quando il Napoli aveva valutato soprattutto Sarri, Italiano e Allegri. Inzaghi resta comunque un profilo gradito, non soltanto al club partenopeo ma anche alla Juventus. Al momento, però, è ancora presto per parlare di scenari concreti: il Napoli deve prima fare chiarezza sulla propria situazione tecnica e capire cosa accadrà con Allegri, mentre in casa bianconera è stata confermata piena fiducia a Spalletti.