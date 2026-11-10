Retroscena Allegri: non era la prima scelta, ADL voleva Sarri e poi Italiano

Alfredo Pedullà svela il retroscena sulla scelta di Allegri e le precedenti piste Sarri e Italiano.

L'esperto di calciomercato di Sportitalia Alfredo Pedullà, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha svelato un retroscena sulla scelta di Massimiliano Allegri come allenatore del Napoli. Secondo quanto raccontato dal giornalista, il tecnico livornese non sarebbe stato la prima opzione di Aurelio De Laurentiis, che avrebbe inizialmente puntato su Maurizio Sarri, prima di valutare anche Vincenzo Italiano. Soltanto dopo le difficoltà incontrate nelle precedenti trattative, la società azzurra avrebbe deciso di affidare la panchina ad Allegri.

Pedullà: “Sarri era la prima scelta, poi problemi con Italiano. Allegri ha accettato tutto”

Pedullà ha ricostruito i passaggi che avrebbero portato all'arrivo dell'attuale allenatore, soffermandosi anche sulle prospettive del mercato di gennaio e sull'importanza della qualificazione alla prossima Champions League per le strategie societarie. “Allegri, ricordiamo anche, non era la prima scelta, ma era Sarri, che ha quasi stracciato i contratti per andare all'Atalanta. Poi ci sono stati problemi con Italiano ed è subentrato Allegri, che ha accettato tutto, cioè zero interventi. Passare da zero a 30 milioni mi sembra complicato, anche se ADL non può bucare il quarto posto. Perciò non parlasse della Coppa Italia, perché sennò si va fuori di testa”.