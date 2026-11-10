Retroscena Lucca, Pedullà: “Fu il primo nome di Conte, dopo tre mesi chiese di cederlo!"

Alfredo Pedullà svela il retroscena su Conte e Lucca: il Napoli valuta anche la cessione di Lang.

Il giornalista ed esperto di calciomercato di Sportitalia Alfredo Pedullà, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha svelato un retroscena riguardante Lorenzo Lucca e Antonio Conte. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato, l'attaccante era stato espressamente richiesto dall'ex allenatore del Napoli come primo rinforzo per il reparto offensivo, salvo poi finire tra i possibili partenti appena tre mesi dopo. Pedullà ha dichiarato: “È giusto anche dire che Lucca è stato il primo nome di Conte per rinforzare l'attacco e dopo tre mesi chiese di cederlo”.

Pedullà: “A gennaio si proverà a sfoltire la rosa, anche Lang può partire”

L'esperto di mercato si è poi soffermato sulle possibili operazioni in uscita del Napoli nella sessione invernale, spiegando che la società potrebbe valutare eventuali offerte anche per Noa Lang. L'esterno olandese, nonostante un rendimento migliore rispetto a quello di Lucca, non sarebbe dunque escluso dalle valutazioni del club in vista di gennaio. “A gennaio si proverà a smaltire, anche per Lang, seppur con un rendimento migliore di Lucca, verrà valutata un'offerta in uscita”.