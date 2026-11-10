Il Napoli guarda in Francia per la difesa: Manna segue due giovani prospetti
Il Napoli amplia il proprio raggio d’azione sul mercato e monitora la Francia per individuare nuovi rinforzi per il reparto arretrato. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha messo nel mirino due giovani talenti: Patrick Zabi e Tylel Tati. A riferirlo è Sky Sport, secondo cui entrambi sono finiti sul taccuino della dirigenza azzurra in vista delle prossime sessioni di calciomercato.
Napoli, chi sono Zabi e Tati: i profili monitorati
Il primo è Patrick Zabi, classe 2006 di origini ivoriane, attualmente in forza al Paris FC, con cui ha collezionato otto presenze in stagione e un assist. L’altro nome è Tylel Tati, difensore francese classe 2008 di proprietà del Nantes, che finora ha totalizzato due apparizioni. Due profili giovanissimi, individuati dal Napoli come possibili investimenti in prospettiva per rinforzare la difesa.
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