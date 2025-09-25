Seguito dal Napoli, Mainoo non gioca e rischia il Mondiale: a gennaio vuole partire in prestito

vedi letture

Kobbie Mainoo non si è fatto convincere dalle parole di Ruben Amorim e continua a guardarsi intorno. In estate aveva manifestato il desiderio di lasciare il Manchester United in prestito per trovare continuità, ma il club ha deciso di trattenerlo. Una scelta che, col senno di poi, non ha cambiato il suo punto di vista: secondo quanto riportato dal Mirror, il centrocampista classe 2005 - seguito anche dal Napoli in estate - è ancora determinato a trovare spazio altrove. Il nodo, per lui, è chiaro: giocare con regolarità per guadagnarsi una chiamata al prossimo Mondiale. Ma al momento, questo allo United non sta accadendo.

Con l’arrivo di Thomas Tuchel sulla panchina dell’Inghilterra, Mainoo è finito ai margini del giro della Nazionale. Finora ha collezionato appena quattro presenze stagionali, di cui una sola da titolare, e ritiene di non avere grandi possibilità di ribaltare le gerarchie interne dello United. La scorsa settimana ne avrebbe parlato anche con Amorim, che gli ha ribadito fiducia e considerazione all’interno del progetto tecnico, sottolineando però che dovrà dimostrare di più per conquistare una maglia da titolare. Nel frattempo, Mainoo, resta aperto a partire in prestito nel mercato di gennaio.