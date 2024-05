Simeone può andar via: al Napoli piace un attaccante del Genoa come sostituto

Giovanni Simeone potrebbe lasciare Napoli dopo due anni alle pendici del Vesuvio e uno storico scudetto dopo 33 anni di lunghissima attesa. Quest’anno il Cholito ha trovato pochissimo spazio e in estate potrebbe chiedere la cessione.

Il Napoli pensa a Mateo Retegui come possibile successore. A riferirlo su X è l’esperto di mercato Nicolò Schira: “Il Napoli ha mostrato interesse per l'attaccante del Genoa Mateo Retegui come possibile sostituto di Giovanni Simeone. Il Cholito potrebbe partire durante la finestra di trasferimenti estiva”.

