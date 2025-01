Ultim'ora Sky - Danilo-Napoli, ora ci siamo: spunta la data per la chiusura

Il Napoli è molto attivo sul calciomercato. Gli azzurri guardano già alla prossima stagione lavorando su Patrick Dorgu e Pietro Comuzzo, ma allo stesso tempo sono concentrati anche per rinforzarsi nell'immediato in vista della lotta scudetto. Oltre l'operazione Garnacho per sostituire Kvaratskhelia, potrebbe arrivare un colpo anche in difesa.

Il nome più gettonato è Danilo Luiz: il brasiliano è finito ai margini del progetto tecnico di Thiago Motta e il Napoli lo corteggia da diverso tempo. Gli azzurri però sin da subito hanno chiarito che l'avrebbero preso solo a zero, così stanno aspettando che il difensore si liberi dalla Juventus. Questa dinamica potrebbe realizzarsi a breve: stando a quanto riportato dall'esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio, dopo lo scontro diretto Napoli-Juventus di questo sabato dovrebbe arrivare la chiusura dell'affare.