Sorpresa Folorunsho: Allegri lo apprezza e potrebbe confermarlo al Napoli

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Secondo quanto riportato su X da Nicolò Schira, il Cagliari non eserciterà l’opzione di acquisto fissata a circa 8 milioni di euro per Michael Folorunsho, che farà quindi ritorno al Napoli. Una decisione che chiude, almeno per il momento, l’esperienza del centrocampista in Sardegna e lo riporta alla base partenopea in vista delle valutazioni estive.

Il rientro al Napoli e la possibile idea Allegri

Il futuro del giocatore potrebbe però non essere già definito. A quanto pare, infatti, il profilo di Folorunsho sarebbe apprezzato da Massimiliano Allegri, che potrebbe decidere di valutarlo da vicino nel corso della preparazione estiva e offrirgli una chance nel nuovo progetto tecnico. Un ritorno che, in questo scenario, non sarebbe solo di passaggio ma potrebbe trasformarsi in un’opportunità concreta per ritagliarsi spazio nelle rotazioni del centrocampo azzurro.