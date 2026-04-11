Cajuste, l’obbligo di riscatto si avvicina! L’Ipswich vola: è secondo con due gare in meno
Col riscatto del classe 1999 il Napoli incasserebbe altri 7,5 milioni di euro, dopo i due milioni già intascati per il prestito.
Vittoria pesante per l'Ipswich Town, che nel match valevole per la 42ª giornata della Championship inglese batte il Norwich City 2-0 fuori casa. La squadra nella quale milita Jens Cajuste, ora è seconda in classifica con due partite in meno, a -10 dalla capolista Coventry e con due punti di vantaggio sul Millwall.
Una posizione che interessa anche il Napoli, proprietario del cartellino del centrocampista svedese. Infatti, con la promozione in Premier League dell'Ipswich scatta in automatico l'obbligo di riscatto di Cajuste. Col riscatto del classe 1999 il Napoli incasserebbe altri 7,5 milioni di euro, dopo i due milioni già intascati per il prestito.
Pubblicità
Calciomercato Napoli
Copertina UfficialeRitiro SSC Napoli 2026 a Dimaro-Folgarida: arrivano le date ufficiali di Antonio Noto
Le più lette
1 Primavera, Roma-Napoli 2-2 (Gambardella 3', Raggioli 5', Marchetti 67', Paraticii 80'): azzurrini rimontati!
Prossima partita
12 apr 2026 15:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Parma
|Napoli
In primo piano
ADL alla CBS: "4º scudetto più bello del 3º! Per noi dura perché guadagniamo un terzo di Inter, Milan e Juve. Sulle riforme, Conte e Diego…”
Fabio TarantinoTuttonapoliCalciomercato Napoli, subito due colpi? Svelati i nomi e la strategia di ADL
Fabio TarantinoCalciomercato Napoli, Sky: "Piace Rios del Benfica! Contatti per l'estate, le ultime"
Arturo MinerviniDa 0 a 10: l’incredibile colpo di mercato, la scelta shock di Lukaku, l’ammissione di Conte e la lezione di ‘Corto Muso’
Davide BarattoNapoli-Milan, le pagelle: Politano decide, Alisson elettrico! Bene la difesa, Conte batte Max
Pierpaolo MatroneConte-Italia, Sky: è lusingato, ma accetterebbe in un solo caso! E ADL vuole tenerlo
Il punto del Direttore: "Napoli troppo piatto, ha bisogno di Alisson. E lui merita di partire dal 1'"
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com