Cajuste, l’obbligo di riscatto si avvicina! L’Ipswich vola: è secondo con due gare in meno

Cajuste, l’obbligo di riscatto si avvicina! L’Ipswich vola: è secondo con due gare in meno
Oggi alle 19:15Calciomercato Napoli
di Antonio Noto
Col riscatto del classe 1999 il Napoli incasserebbe altri 7,5 milioni di euro, dopo i due milioni già intascati per il prestito. 

Vittoria pesante per l'Ipswich Town, che nel match valevole per la 42ª giornata della Championship inglese batte il Norwich City 2-0 fuori casa. La squadra nella quale milita Jens Cajuste, ora è seconda in classifica con due partite in meno, a -10 dalla capolista Coventry e con due punti di vantaggio sul Millwall.

Una posizione che interessa anche il Napoli, proprietario del cartellino del centrocampista svedese. Infatti, con la promozione in Premier League dell'Ipswich scatta in automatico l'obbligo di riscatto di Cajuste. Col riscatto del classe 1999 il Napoli incasserebbe altri 7,5 milioni di euro, dopo i due milioni già intascati per il prestito. 