Calciomercato Napoli, Jorge Mendes propone un altro calciatore del Man United: i dettagli
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Il Napoli guarda già all’estate e lavora per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Dopo gli innesti di gennaio, il direttore sportivo Giovanni Manna è al lavoro per individuare i profili giusti per Antonio Conte, ma molto dipenderà dalle occasioni che il mercato offrirà. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, uno dei nomi proposti agli azzurri è quello di Manuel Ugarte.
“Jorge Mendes ha offerto Manuel Ugarte alla Juventus, al Napoli – con cui c’è un ottimo rapporto con il Manchester United – e al Milan per la finestra di trasferimenti estiva”, ha spiegato Schira. Il centrocampista resta dunque un profilo da monitorare, anche se la concorrenza non manca e il quadro resta aperto.
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