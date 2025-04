Sportitalia - Conte è il profilo più gradito alla Juve, ma strapparlo al Napoli è molto complicato

Gianluigi Longari, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, nel suo editoriale per il portale Sportitalia.com si è soffermato sul momento della Juventus e sulle strategie per la prossima stagione: “In casa Juventus si continua a programmare un futuro che possa essere più competitivo rispetto al passato recente, a maggior ragione dopo la sconfitta di Parma. A prescindere dall’esito della rincorsa Champions, i bianconeri valuteranno con grande interesse alla prospettiva di cambiare guida tecnica per iniziare un ciclo diverso a partire dall’estate.

È noto che il profilo di Antonio Conte sarebbe quello prediletto, così come è altrettanto evidente che la strada per potervisi accostare è la più impervia rispetto ad ogni altra possibile alternativa. Il contratto con il Napoli e con De Laurentiis parla chiaro. Ad ogni modo, i contatti in chiave mercato procedono nella programmazione della costruzione della nuova rosa, senza escludere la prospettiva di investimenti di primo piano, perseguibili in caso di partecipazione alla massima competizione continentale”.