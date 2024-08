Sprint per Brescianini! Moretto: "Il Napoli vuole chiudere entro questa settimana"

vedi letture

Potrebbe avvicinarsi presto un nuovo colpo di mercato per il Napoli in attesa si sblocchi la situazione legata a Victor Osimhen. Come scrive il giornalista Matteo Moretto sui social, il Napoli punta a definire la trattativa per Marco Brescianini nel corso di questa settimana.