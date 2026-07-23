Il Torino insiste per Marianucci: la posizione del Napoli sull'ex Empoli
Il nome di Luca Marianucci resta nei pensieri del Torino. Secondo quanto riferisce Tuttosport, il direttore sportivo granata Gianluca Petrachi continua a seguire con attenzione il giovane difensore del Napoli, già protagonista di un'esperienza in prestito sotto la Mole nella seconda parte della scorsa stagione.
Il Torino insiste su Marianucci
Stando al quotidiano torinese, Petrachi non ha mai nascosto la volontà di riportare Marianucci al Torino. Già prima del rientro del classe 2004 a Napoli erano stati avviati i primi contatti per valutare un nuovo trasferimento, ma l'operazione si presenta tutt'altro che semplice.
L'infortunio di Buongiorno frena tutto
A complicare i piani ci sono sia i costi dell'eventuale affare sia la situazione difensiva del Napoli. L'infortunio di Alessandro Buongiorno, infatti, limita al momento le possibilità di cessione nel reparto arretrato, inducendo il club azzurro a non privarsi di Marianucci almeno in questa fase del mercato.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro