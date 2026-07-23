Il Torino insiste per Marianucci: la posizione del Napoli sull'ex Empoli

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Luca Marianucci ha trascorso il girone di ritorno della scorsa stagione in prestito al Torino, che lo rivorrebbe anche per quest'anno.

Il nome di Luca Marianucci resta nei pensieri del Torino. Secondo quanto riferisce Tuttosport, il direttore sportivo granata Gianluca Petrachi continua a seguire con attenzione il giovane difensore del Napoli, già protagonista di un'esperienza in prestito sotto la Mole nella seconda parte della scorsa stagione.

Il Torino insiste su Marianucci

Stando al quotidiano torinese, Petrachi non ha mai nascosto la volontà di riportare Marianucci al Torino. Già prima del rientro del classe 2004 a Napoli erano stati avviati i primi contatti per valutare un nuovo trasferimento, ma l'operazione si presenta tutt'altro che semplice.

L'infortunio di Buongiorno frena tutto

A complicare i piani ci sono sia i costi dell'eventuale affare sia la situazione difensiva del Napoli. L'infortunio di Alessandro Buongiorno, infatti, limita al momento le possibilità di cessione nel reparto arretrato, inducendo il club azzurro a non privarsi di Marianucci almeno in questa fase del mercato.