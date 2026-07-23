Calciomercato Napoli, Rai: si lavora su Vicario e Favasuli. Rispunta l'idea Frattesi
Il Napoli continua a programmare il futuro, alternando il lavoro sulle cessioni alla pianificazione dei prossimi innesti. A fare il punto è stato il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato nel corso del TG Sport di Rai 2, spiegando come il club azzurro stia già bloccando alcuni obiettivi in vista delle prossime settimane. Dopo Exequiel Zeballos, destinato ad arrivare in questa finestra di mercato oppure a gennaio da svincolato, il direttore sportivo Giovanni Manna continua a monitorare diversi profili.
Vicario e Favasuli in lista, Frattesi resta un'opzione
Tra i nomi seguiti dal Napoli ci sono Guglielmo Vicario e Michael Favasuli, il club sta lavorando su questi obiettivi. Mentre appaiono più complicate le piste che portano a Raoul Bellanova e Juan Musso. Per il centrocampo, invece, tutto dipenderà da un'eventuale cessione di un big. Secondo Venerato, più che Adrien Rabiot, il cui approdo sarebbe complicato, il Napoli potrebbe valutare Davide Frattesi, assistito dallo stesso procuratore di Lorenzo Lucca e Alessandro Buongiorno, con cui il club azzurro vanta ottimi rapporti.
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