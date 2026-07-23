Prima le valutazioni in difesa, Rai: Gatti piace. Solet anche, ma costa troppo
Il Napoli non ha fretta di intervenire in difesa. Secondo quanto riferito dal giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato al TG Sport di Rai 2, il club azzurro aspetterà prima le valutazioni di Massimiliano Allegri su alcuni elementi già presenti in rosa prima di tornare sul mercato per un difensore centrale.
Rafa Marin e Olivera sotto osservazione, Gatti resta il preferito
Lo staff tecnico analizzerà il rendimento di Rafa Marin e Mathías Olivera, che potrebbe essere impiegato anche da centrale. Solo dopo queste valutazioni il Napoli deciderà se intervenire sul mercato. Federico Gatti resta uno dei profili preferiti da Allegri, mentre Oumar Solet continua a essere molto apprezzato, ma il costo dell'operazione viene ritenuto troppo elevato. Inoltre, il francese è un difensore destro, caratteristica che incide sulle valutazioni del club.
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