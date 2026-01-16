Torna in auge Tzolis! Gazzetta: il Napoli ci pensa in caso di addio di Lang

Il Napoli valuta nuove soluzioni per rinforzare l’attacco, ma ogni mossa è legata alle uscite. Secondo la Gazzetta dello Sport, se dovesse partire Noa Lang, il club azzurro potrebbe affondare per Christos Tzolis del Club Brugge. Un profilo che viene accostato al Napoli non per la prima volta, segnale del fatto che il suo nome è presente sul taccuino del direttore sportivo Giovanni Manna.

Classe 2002, esterno offensivo greco, Tzolis gioca principalmente da ala sinistra ed è uno dei profili seguiti per dare nuove opzioni ad Antonio Conte. La strategia resta quella del mercato a costo zero: prima cedere, poi investire. Il dossier è sul tavolo e verrà valutato nelle prossime settimane. Molto dipenderà dalle offerte che arriveranno per Lang e dalla possibilità di liberare spazio tra cartellino e ingaggio.