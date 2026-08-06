Napoli su Koopmeiners? Dietro a tutti nelle gerarchie, la Juve apre al prestito

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Possibile che per Koopmeiners si arrivi ad un prestito sempre in Serie A: dopo Ferragosto la decisione

Era stato il grande colpo dell'era Giuntoli, ora per Teun Koopmeiners gli scenari in casa Juve sono cambiati in maniera radicale, ed oggi il centrocampista della Juventus è sceso nelle gerarchie, finendo anche alle spalle del rientrante Douglas Luiz.

Dopo Ferragosto possibile svolta per il suo futuro: l'olandese potrebbe partire in prestito

Per l'olandese partire potrebbe essere davvero la soluzione migliore, con l'obiettivo di liberarsi di pressioni che non è in grado di sostenere e provare a rilanciare la sua carriera che a Torino rischia di rimanere arenata. La Juventus vuole cederlo, per recuperare almeno in parte i troppi soldi spesi due anni fa ed alleggerire il monte ingaggi, ma visto che le offerte latitano, si sta facendo strada anche l'idea di un prestito, magari sempre in Serie A. Possibile che la situazione si sblocchi dopo Ferragosto, quando la fine del mercato sarà più vicina e i club cominceranno ad avere più fretta.

Briciole in pre-campionato per Koopmeiners: i numeri

Anche in pre-campionato l'olandese ha disputato solo le briciole delle amichevoli contro Nizza e Chelsea, non venendo invece coinvolto in quelle con Basilea e Standard Liege, essendo ancora in vacanza post-Mondiale. Per Koopmeiners 45' nella sfida contro il Nizza, scesi a 27 nell'ultima gara giocata contro il Chelsea.