Lukaku in uscita, il Napoli fa il prezzo: il Chelsea ha una percentuale (alta) sulla rivendita

Lukaku in uscita, il Napoli fa il prezzo: il Chelsea ha una percentuale (alta) sulla rivenditaTuttoNapoli.net
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Ieri alle 17:50Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone
Romelu Lukaku è senza dubbio sul mercato: il Napoli lo valuta 10-12 milioni di euro e deve corrispondere il 40% al Chelsea.

Il futuro di Romelu Lukaku resta uno dei temi più caldi del mercato del Napoli. Il club azzurro avrebbe fissato la valutazione dell'attaccante belga tra i 10 e i 12 milioni di euro, una cifra nettamente inferiore rispetto ai 30 milioni investiti nell'estate del 2024 per prelevarlo dal Chelsea. A incidere sull'eventuale operazione c'è anche un dettaglio contrattuale non secondario: i Blues conservano infatti il 40% sull'eventuale futura rivendita del centravanti, aspetto che inevitabilmente pesa nelle valutazioni economiche dell'affare.

I campionati interessati a Lukaku

Sul giocatore resta vivo l'interesse dell'Arabia Saudita, ma nelle ultime ore starebbe prendendo sempre più consistenza la possibilità di una permanenza nel calcio europeo. Al momento, infatti, questa soluzione sarebbe anche la più gradita allo stesso Lukaku, intenzionato a proseguire la propria carriera ai massimi livelli del calcio continentale.