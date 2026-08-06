Lukaku in uscita, il Napoli fa il prezzo: il Chelsea ha una percentuale (alta) sulla rivendita
Il futuro di Romelu Lukaku resta uno dei temi più caldi del mercato del Napoli. Il club azzurro avrebbe fissato la valutazione dell'attaccante belga tra i 10 e i 12 milioni di euro, una cifra nettamente inferiore rispetto ai 30 milioni investiti nell'estate del 2024 per prelevarlo dal Chelsea. A incidere sull'eventuale operazione c'è anche un dettaglio contrattuale non secondario: i Blues conservano infatti il 40% sull'eventuale futura rivendita del centravanti, aspetto che inevitabilmente pesa nelle valutazioni economiche dell'affare.
I campionati interessati a Lukaku
Sul giocatore resta vivo l'interesse dell'Arabia Saudita, ma nelle ultime ore starebbe prendendo sempre più consistenza la possibilità di una permanenza nel calcio europeo. Al momento, infatti, questa soluzione sarebbe anche la più gradita allo stesso Lukaku, intenzionato a proseguire la propria carriera ai massimi livelli del calcio continentale.
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