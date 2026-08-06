Il Napoli e Lukaku hanno stabilito una tempistica per dirsi addio: spunta la deadline

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Il belga è ormai fuori dal progetto del Napoli. L'obiettivo condiviso è chiudere la cessione entro il weekend, con la MLS destinazione gradita.

Il futuro di Romelu Lukaku sembra essere sempre più lontano dal Napoli. L'attaccante belga è ormai fuori dal progetto tecnico azzurro e il club sta lavorando insieme al suo entourage per trovare una sistemazione già nei prossimi giorni. I due giorni di permesso concessi al centravanti prima del rientro in ritiro (una scelta condivisa con la società, stando a quanto fatto filtrare dal club stesso) sarebbero infatti legati proprio alla ricerca di una nuova squadra, secondo La Repubblica. L'obiettivo condiviso - si legge - è chiudere la cessione entro il weekend, consentendo a Lukaku di iniziare subito la preparazione con il suo prossimo club.

Su Lukaku c'è l'Atlanta United

Lukaku non avrebbe preso in considerazione la proposta del Trabzonspor, ritenendo il campionato turco poco stimolante in questa fase della carriera. La destinazione preferita sarebbe invece la Major League Soccer, dove l'Atlanta United è una delle società che hanno manifestato interesse nei suoi confronti, insieme ad altre franchigie statunitensi. Il Napoli, dal canto suo, punta a liberarsi del pesante ingaggio da 8,5 milioni di euro netti e valuta il cartellino del belga intorno ai 10 milioni di euro. Per il quotidiano, i prossimi giorni saranno decisivi per arrivare alla conclusione dell'avventura di Lukaku in maglia azzurra.