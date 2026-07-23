Zeballos-Napoli, Romano: "E' blindato". Cosa manca per chiudere l'affare col Boca

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Fabrizio Romano aggiorna sulla trattativa Zeballos e spiega cosa manca al Napoli.

Il Napoli continua a lavorare per portare in azzurro Exequiel Zeballos, ma la trattativa con il Boca Juniors resta legata ai tempi del mercato in uscita. Sul proprio canale YouTube, l'esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano ha confermato come il club partenopeo abbia ormai trovato l'intesa con il calciatore e sia in attesa delle condizioni giuste per completare l'operazione.

L'accordo con il giocatore c'è, ora servono le cessioni

Romano ha ribadito che il Napoli ha già un'intesa totale con l'argentino e che il nodo riguarda esclusivamente l'accordo tra i club e le uscite della rosa: "Il Napoli ha le mani sul giocatore. L'accordo con Zeballos è blindato, il ragazzo vuole andare al Napoli e vive nel sogno di Maradona." Il giornalista ha poi spiegato che il Boca Juniors ha risposto alla prima offerta da 10 milioni di dollari proponendo una diversa struttura dell'operazione, con modalità di pagamento differenti e una percentuale sulla futura rivendita. "Manna ha detto: 'Se ci aspettano, lo prendiamo'. Significa che il Napoli deve prima completare le cessioni e poi sarà pronto a chiudere l'operazione."