Mercato in uscita: Rao al Pisa, il Verona insiste per Cheddira
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Il Napoli accelera sulle cessioni: Ambrosino al Modena, Verona insiste per Cheddira.
Il Napoli prosegue il lavoro di sfoltimento della rosa in questa sessione di mercato. Come riferito dal giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato al TG Sport di Rai 2, il direttore sportivo Giovanni Manna è impegnato soprattutto sul fronte delle uscite per definire il futuro di diversi calciatori che non rientrano pienamente nei piani tecnici.
Ambrosino verso Modena, Verona in pressing per Cheddira
Tra le operazioni ormai ben avviate c'è quella che porterà Emanuele Rao al Pisa, mentre Alessio Zerbin è nuovo giocatore del Frosinone. Anche Giuseppe Ambrosino è destinato a lasciare il Napoli, con il Modena in pole position per assicurarsi l'attaccante. Resta infine vivo l'interesse del Verona, che continua a spingere per arrivare a Walid Cheddira nelle prossime settimane.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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