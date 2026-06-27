Calciomercato Napoli, spunta anche Stones: si libererà a zero dal Man City

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Calciomercato Napoli, occasione John Stones: il difensore inglese disponibile a parametro zero dopo l’addio al Man City

Il Napoli guarda con attenzione al mercato dei difensori e tra i profili finiti nel mirino della dirigenza azzurra c'è anche quello di John Stones. Il centrale inglese, che si libererà a parametro zero dal Manchester City, rappresenta un'opportunità di assoluto livello e, secondo quanto riferisce la Bild, è seguito da diversi club europei, tra cui anche il Napoli, l'Inter e l’Everton. Una concorrenza importante, dunque, per assicurarsi un difensore di grande esperienza internazionale, capace di alzare il livello del reparto arretrato.

Inter alla finestra: il Napoli sfida i nerazzurri

L'Inter è alla ricerca di almeno due nuovi difensori centrali per rinnovare il reparto dopo gli addii di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij. Negli ultimi mesi il club nerazzurro ha valutato diversi profili, tra cui Oumar Solet, pista che nelle ultime settimane si è però raffreddata. Nelle ultime ore è così tornato d'attualità il nome di John Stones, già accostato ai nerazzurri nelle scorse settimane e rilanciato dalla Bild. Per il difensore inglese si prospetta quindi un duello di mercato tra Inter e Napoli, entrambe interessate a cogliere l'occasione di un acquisto a parametro zero.