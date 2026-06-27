Venerato: “McTominay piace al Real, ma resta a Napoli e rinnova! Su De Bruyne e Lukaku…”

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Scott McTominay è destinato a restare e a rinnovare il contratto, mentre il futuro di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku resta ancora incerto.

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato della Rai, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli facendo il punto sul futuro di alcuni dei principali protagonisti della rosa del Napoli, tra cui quello di Scott McTominay. Lo scozzese è destinato, secondo il giornalista, a proseguire la propria avventura all'ombra del Vesuvio: “Scott McTominay è apprezzato dal Real Madrid, ma resterà a Napoli. Dovrebbe rinnovare con gli azzurri, che gli hanno formulato una proposta interessante. Nell'ultima stagione è arrivato a 4,5 milioni di euro e sta benissimo in città. Non ha certamente intenzione di puntare i piedi per andare via”.

De Bruyne e Lukaku, futuro ancora da definire

Venerato si è poi soffermato anche sulla situazione di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, entrambi impegnati ai Mondiali con il Belgio. Per il fantasista belga il Napoli punta sulla permanenza, anche grazie alla stima di Massimiliano Allegri e alla volontà del presidente Aurelio De Laurentiis di trattenerlo. Tuttavia, un'eventuale proposta economica di altissimo livello potrebbe cambiare gli scenari. Più incerta, invece, la posizione di Lukaku, il cui futuro resta ancora tutto da valutare: “De Bruyne piace ad Allegri, De Laurentiis vorrebbe tenerlo. Ma se arrivasse un'offerta super la situazione potrebbe cambiare. La mia ipotesi? De Bruyne resta al 51%, Lukaku al 49%”.