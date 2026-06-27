Calciomercato Napoli, accordo con Khalaili ma distanza con l’USG! E l’Inter è sullo sfondo

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Calciomercato Napoli, occhi su Anan Khalaili: l'Inter si inserisce nella corsa all'esterno dell'Union Saint-Gilloise

Il Napoli continua a seguire con attenzione Anan Khalaili, esterno israeliano classe 2004 dell'Union Saint-Gilloise, individuato dalla dirigenza azzurra come possibile vice di Giovanni Di Lorenzo. Il club partenopeo avrebbe già raggiunto un'intesa con il padre-procuratore del giocatore sulla base di un contratto quinquennale da 1,5 milioni di euro a stagione. Resta però da trovare l'accordo con il club belga: il Napoli ha messo sul tavolo un'offerta da 15 milioni di euro più bonus, mentre l'Union Saint-Gilloise continua a chiedere 25 milioni per lasciar partire il giocatore, reduce da una stagione da 6 gol e 6 assist in 52 presenze.

Anche l'Inter si muove: possibile sfida di mercato

Nelle ultime ore, però, su Khalaili si è inserita anche l'Inter, stando a quanto riportato da Sportmediaset. Dopo aver visto sfumare l'obiettivo Marco Palestra, passato al Chelsea, i nerazzurri sono alla ricerca di un rinforzo per la fascia destra e hanno individuato nel talento israeliano un profilo interessante. Khalaili, affrontato dall'Inter nella fase a gironi dell'ultima Champions League, è ora al centro di un possibile duello di mercato con il Napoli, che da tempo segue il giocatore e punta a chiudere l'operazione con il club belga.