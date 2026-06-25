Ultim'ora Accostato al Napoli, Sky: "Idea Alajbegovic per l'Atalanta! Giuntoli lo voleva già alla Juve"

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Alajbegovic, anche l'Atalanta sfida il Napoli: avviati i primi contatti con l'entourage.

Kerim Alajbegovic continua ad attirare l'interesse dei club italiani. Secondo quanto riferito da Sky Sport, anche l'Atalanta si è inserita nella corsa al giovane talento bosniaco, seguito da mesi dal Napoli. Il club bergamasco ha avviato i primi contatti con l'entourage del calciatore e, in un secondo momento, potrebbe aprire una trattativa con il Bayer Leverkusen, proprietario del cartellino.

Sky: "È l'idea più affascinante dell'Atalanta, ma non è una priorità"

A svelare le ultime in tal senso ai microfoni dell'emittente satellitare è stato Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato Sky: "È l'idea più affascinante che ha in questo momento l'Atalanta, tra l'altro il gol bellissimo al Mondiale impreziosisce ancora di più il valore di questo ragazzo, che è giovanissimo e che Giuntoli aveva trattato anche quando era alla Juventus per prenderlo alla Next Gen. Quindi i rapporti col giocatore sono solidi già da diverso tempo, ma ancora non è iniziata la trattativa. Non è un'esigenza oggi dell'Atalanta quel ruolo, è un'opportunità che vorrebbe cercare di cogliere".