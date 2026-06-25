Calciomercato Napoli, Sky: fase d'attesa, ma per un ruolo si può accelerare

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Marchetti: Napoli tra Allegri, Gila, cessioni e possibile accelerazione sull'esterno destro.

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato Sky, ha parlato delle trattative del Napoli ai microfoni di Sky Sport 24: "Il Napoli, in questo momento, è in attesa un po' su tutti i fronti. È in attesa di Allegri, ma questo non costituisce un problema. È in attesa di poter perfezionare un'intesa con Gila, con il giocatore, per poi poter andare all'assalto della Lazio, che ancora oggi ha ribadito che il giocatore non è in uscita. Ma, ti ricordo, è in scadenza di contratto, quindi poi ci sarà da sentire con maggior forza, probabilmente, anche la volontà del giocatore".

Mercato in uscita e sfoltimento della rosa

"E poi è in attesa di capire che cosa succederà con i suoi giocatori, che sono tanti, perché ci sono alcuni rientri dal prestito anche abbastanza importanti. Il Napoli, lo scorso anno, ha fatto mercato perché c'erano tanti infortunati e quindi ha una rosa molto ampia, anche una rosa abbastanza robusta dal punto di vista economico. Si cercherà quindi di farla dimagrire un po', di diminuire il peso economico sia degli ammortamenti dei cartellini sia degli stipendi lordi.C'è un giocatore che è costato tantissimo e che, purtroppo per lui ma anche per il Napoli, non è riuscito a incidere lo scorso anno: Lukaku, che è stato a disposizione soltanto negli ultimi due mesi, di fatto, della stagione".

Possibile accelerata per un ruolo

"Quindi bisognerà capire anche dalle cessioni che tipo di fisionomia reale avrà il Napoli, perché gli obiettivi comunque li ha ben chiari in testa: sicuramente un difensore centrale e sicuramente un esterno destro, ruolo sul quale magari potrebbe cercare di accelerare un po', visto che anche l'Inter, a questo punto, sta cercando un giocatore proprio in quella posizione".