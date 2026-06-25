Anderlecht, può tornare Lukaku? Il nuovo tecnico: "Se avete il suo numero, lo chiamo"
Vitor Bruno, nuovo allenatore dell'Anderlecht è stato presentato oggi dal club belga in conferenza stampa. Nel corso della presentazione il tecnico portoghese ha parlato anche di un possibile ritorno di Romelu Lukaku, il centravanti del Napoli ha giocato con l'Anderlecht nelle giovani e in prima squadra a inizio carriera dal 2009 al 2011.
Ritorno di Lukaku all'Anderlecht possibile?
"Se è possibile che torni quest'estate? Lì, mettete pressione su Antoine (Sibierski, ndr.). Sono contento con Cvetkovic, Sikan, Terry (Van De Ven, ndr.), Bertaccini che può anche giocare lì se necessario. Ma se mi parla di Lukaku... Se ha il suo numero, posso chiamarlo (ride, ndr.). Ha la sua carriera. I nostri obiettivi sono ben definiti. Quando vedete l'impatto che ha avuto durante la prima partita del Belgio... Ma se viene qui, dovrà lavorare anche lui (risate, ndr.)".
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