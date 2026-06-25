Non solo il Napoli per Gila, da Bergamo: "Ecco perché anche l'Atalanta lo vuole"

vedi letture

Iannarelli: Atalanta e Napoli crescono, Gila sarebbe il rinforzo ideale per la Dea.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto il giornalista Patrick Iannarelli: "Dopo l'uscita di Palestra e Ederson, l'Atalanta sta puntando su Gila e Alajbegović. Il club ha una possibilità economica importante.

Se l'Atalanta può diventare una grande stabilmente in Serie A? Penso veramente che le società con appeal diverso oggi sono Atalanta e Napoli. Sono cresciute tanto. La Dea è lì da 10 anni. Si sta stabilendo a quei livelli alti, specialmente con l'arrivo di Sarri e Giuntoli. Il calcio di una volta era gestito da presidenti tifosi come Berlusconi, ma le proprietà straniere oggi pensano più al business. I risultati sono arrivati, ma ci sono anche le idee sia nel Napoli che nell'Atalanta. Il Napoli, ad esempio, non ha venduto Dumfries per 20 milioni come l'Inter. Per me è una follia.

Chi cederà l'Atalanta per arrivare a Gila? Bisogna capire se Djimsiti possa giocare a 4. Scalvini è un grosso punto interrogativo, ha potenziale ma si è infortunato bene. Odilon Kossounou non ha brillato. E poi c'è Ahnor, che è più da fascia. L'arrivo di Gila potrebbe essere intelligente, perché ti ritrovi Kolasinac e Ahnor sulle fasce. E la difesa è a posto".