Nico Paz torna al Real? Il Como pensa a Vergara, ma il Napoli alza il muro

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Nico Paz torna al Real, il Como punta Vergara: il Napoli chiede 30 milioni.

Nico Paz è destinato a fare ritorno al Real Madrid. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il club di Florentino Perez ha deciso di esercitare il diritto di ricompra versando 10 milioni di euro al Como. La società lariana avrà tempo fino a lunedì per valutare se investire i 60 milioni necessari a trattenere il fantasista argentino, mantenendo comunque il Real un'ulteriore opzione di riacquisto fissata a 80 milioni di euro.

Il Como insiste per Vergara, ma il Napoli lo valuta 30 milioni

In caso di partenza di Nico Paz, il Como potrebbe tornare con decisione su Antonio Vergara, trequartista classe 2003 cresciuto nel vivaio del Napoli. Il club lombardo ha già effettuato un primo sondaggio, ma la risposta della società azzurra è stata netta: il cartellino del giocatore viene valutato intorno ai 30 milioni di euro. Una cifra che conferma la grande fiducia del Napoli nei confronti del giovane talento, protagonista di una stagione molto positiva e considerato un elemento importante per il futuro del club.