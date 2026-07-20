Vice Di Lorenzo, c'è l'ipotesi Singo: questa la formula proposta

Vice Di Lorenzo, c'è l'ipotesi Singo: questa la formula propostaTuttoNapoli.net
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Oggi alle 11:30Calciomercato Napoli
di Arturo Minervini
Tra i profili valutati nelle ultime ore, secondo il quotidiano, c'è Wilfried Singo, esterno ivoriano classe 2000 attualmente al Galatasaray

Il Mattino fa il punto sul mercato del Napoli per quanto riguarda la corsia destra difensiva. Dopo il mancato arrivo di Anan Khalaili dall'Union Saint-Gilloise, il direttore sportivo Giovanni Manna è al lavoro per individuare un nuovo esterno destro da consegnare a Massimiliano Allegri come alternativa a Giovanni Di Lorenzo.

Calciomercato Napoli, c'è l'idea Singo

Tra i profili valutati nelle ultime ore, secondo il quotidiano, c'è Wilfried Singo, esterno ivoriano classe 2000 attualmente al Galatasaray ed ex Torino e Monaco. Il giocatore, reduce dall'esperienza al Mondiale con la Costa d'Avorio, sarebbe stato proposto al Napoli e l'operazione potrebbe concretizzarsi con la formula del prestito.