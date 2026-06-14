Allegri blinda Lobotka! Previsto colloquio col tecnico: viva l'ipotesi rinnovo

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Napoli, Allegri blinda Lobotka: possibile rinnovo fino al 2029.

Il Napoli considera Stanislav Lobotka un elemento imprescindibile per il presente e per il futuro della squadra. Il centrocampista slovacco, legato agli azzurri da un contratto in scadenza nel 2027, ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro valida fino al 15 luglio per i club esteri. Nonostante questa possibilità, la volontà della società è quella di trattenerlo e avviare un dialogo per prolungare l’accordo fino al 2029, anche grazie alla forte stima del nuovo tecnico Massimiliano Allegri.

Ad Allegri piace tantissimo Lobotka

A confermare la centralità del regista slovacco nel progetto azzurro è stato Nicolò Schira, giornalista, attraverso un video pubblicato sul suo canale YouTube. "Ad Allegri piace tantissimo Lobotka", ha spiegato l'esperto di calciomercato, sottolineando come il tecnico livornese voglia costruire il proprio Napoli attorno alle qualità del centrocampista. Nei prossimi giorni è previsto un confronto tra Lobotka e Allegri e non è escluso che possa arrivare un nuovo accordo fino al 2029, confermando così il ruolo del numero 68 "È un giocatore cardine per il gioco di Allegri".