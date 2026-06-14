Napoli-Gila, spunta una contropartita gradita alla Lazio: i dettagli

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Gila è il preferito del Napoli per la difesa: Lucca contropartita?

In attesa dell'ufficialità dell'approdo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli, la dirigenza azzurra è già al lavoro per costruire la squadra della prossima stagione. Il direttore sportivo Giovanni Manna sta infatti portando avanti le prime valutazioni di mercato condivise con il tecnico livornese, con particolare attenzione al reparto arretrato. Secondo quanto riferito da SportMediaset, l'obiettivo principale è l'inserimento di un difensore centrale di spessore.

Gila è il preferito del Napoli per la difesa: Lucca contropartita?

In cima alla lista ci sarebbe Mario Gila, profilo particolarmente apprezzato per velocità, qualità nell'impostazione e margini di crescita. Lo spagnolo della Lazio, in scadenza nel 2027 e con un ingaggio ancora contenuto, viene considerato una possibile occasione di mercato. Nei dialoghi tra i due club potrebbe inoltre entrare il nome di Lorenzo Lucca, attaccante che potrebbe lasciare Napoli durante l'estate.