Lazio già avvisata: Gila vuole il Napoli! Settimana prossima decisiva

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Mario Gila ha già avvisato la Lazio la sua volontà di andare via durante quest'estate: il Napoli prepara un nuovo assalto.

Mario Gila resta uno dei principali obiettivi del Napoli per rinforzare la difesa. Secondo quanto riferisce l'edizione romana di Repubblica, il club azzurro sarebbe pronto a tornare alla carica nei prossimi giorni per il centrale spagnolo della Lazio. La situazione dei biancocelesti potrebbe favorire l'affondo del Napoli. La società capitolina, infatti, è alle prese con incertezze economiche che stanno rallentando anche il discorso relativo ai rinnovi contrattuali.

Gila vuole il Napoli: la Lazio è avvisata

Gila è legato alla Lazio fino al 2027 e il rischio di arrivare a scadenza senza un accordo per il prolungamento rappresenta un tema da non sottovalutare. Il difensore avrebbe manifestato la volontà di cambiare aria. Un elemento che il Napoli intende sfruttare per provare a chiudere un'operazione considerata strategica da Giovanni Manna e dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri.