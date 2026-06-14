Rumors De Bruyne-Juve, Schira smentisce: "Non è un obiettivo dei bianconeri"

vedi letture

De Bruyne, nessun contatto con la Juve: il Napoli attende la sua scelta.

Il futuro di Kevin De Bruyne resta ancora avvolto dall'incertezza. Il fuoriclasse belga non ha ancora deciso quale sarà il suo percorso nella prossima stagione e il Napoli resta in attesa di capire se il centrocampista farà parte del progetto tecnico guidato da Massimiliano Allegri o se sceglierà un'altra destinazione per il prosieguo della sua carriera.

Smentito il rumors De Bruyne-Juventus

Nelle ultime ore il nome di De Bruyne è stato accostato anche alla Juventus, alimentando nuove voci di mercato. A fare chiarezza è stato però il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, che ha smentito questa ipotesi spiegando sul proprio account X: "Nonostante le ultime indiscrezioni, il centrocampista del Napoli Kevin De Bruyne non è un obiettivo della Juventus".