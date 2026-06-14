Anguissa verso l'addio? Allegri ha già comunicato la sua preferenza per sostituirlo
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Quale futuro per Frank Zambo Anguissa? Il centrocampista ex Fulham potrebbe invece essere arrivato al termine del proprio ciclo in azzurro dopo cinque stagioni. Per sostituire il camerunense, Allegri avrebbe individuato in Adrien Rabiot il profilo ideale.
Rabiot il preferito per il dopo-Anguissa
Il francese, già allenato con successo dal tecnico toscano, potrebbe essere tentato dall'idea di seguirlo anche nella sua nuova avventura all'ombra del Vesuvio. Un asse, quello tra Allegri e Rabiot, che potrebbe presto tornare d'attualità sul mercato. A riportarlo è Sportmediaset.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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