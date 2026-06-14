Allegri-Napoli, Moretto conferma: "Affare non a rischio". Manca solo l'annuncio

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Massimiliano Allegri diventerà il prossimo allenatore del Napoli. Tutto confermato, si attende soltanto il dirigente del Milan.

L'attesa in casa Napoli sembra ormai vicina alla conclusione. Massimiliano Allegri è destinato a diventare il nuovo allenatore azzurro e arrivano ulteriori conferme da uno dei principali esperti di mercato. Intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il giornalista Matteo Moretto ha ribadito che l'operazione è sostanzialmente definita: "Non ci sono dubbi sul fatto che Allegri diventerà il nuovo allenatore del Napoli. Era ed è solo questione di tempo".

Allegri-Napoli, nessun ostacolo: si attende il Milan

Secondo Moretto, dunque, non esistono ostacoli in grado di mettere in discussione l'accordo raggiunto tra le parti. Restano da completare gli ultimi passaggi formali prima dell'annuncio ufficiale che sancirà l'inizio della nuova era tecnica azzurra dopo l'addio di Antonio Conte.