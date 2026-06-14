Napoli su Bouaddi! Sportmediaset: è in lista in caso di partenza di Lobotka

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Il Napoli starebbe monitorando Ayyoub Bouaddi, talento del Lille e del Marocco, messosi in luce nel match di questa notte contro il Brasile.

Il nuovo Napoli prende forma e uno dei reparti destinati a subire maggiori valutazioni nelle prossime settimane è il centrocampo. Con l'imminente arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra, Giovanni Manna sta già ragionando sulle possibili mosse da effettuare in estate, soprattutto in caso di partenze eccellenti.

Al Napoli piace Bouaddi, ma la priorità è trattenere Lobotka

Il tecnico livornese considera Stanislav Lobotka un elemento centrale del progetto, ma il futuro del regista slovacco non sarebbe ancora definito. Proprio per questo motivo il Napoli starebbe monitorando Ayyoub Bouaddi, talento del Lille e del Marocco, messosi in luce nel match di questa notte contro il Brasile. Un'operazione tutt'altro che semplice, considerando come le recenti prestazioni internazionali abbiano fatto impennare la valutazione del centrocampista, ormai fuori dalla portata economica di gran parte dei club italiani. A riportarlo è Sportmediaset.