Allegri, perfetta parità contro l'Arsenal: le statistiche di Max
Il bilancio tra Massimiliano Allegri e l'Arsenal fa registrare una perfetta parità, legata all'unico infuocato doppio confronto diretto andato in scena negli ottavi di finale della Champions League 2011/2012. All'epoca sulla panchina del Milan, il tecnico livornese visse una sfida dai due volti, caratterizzata da una prestazione stellare a San Siro e da un ritorno di estrema sofferenza all'Emirates Stadium.
15 Febbraio 2012 — Andata: Milan-Arsenal 4-0
A San Siro andò in scena una delle serate europee più esaltanti della gestione rossonera di Allegri. Il Milan travolse i Gunners guidati da Arsène Wenger con un netto 4-0, frutto del gol d'autore di Kevin-Prince Boateng, della doppietta di Robinho e del rigore procurato e trasformato da Zlatan Ibrahimović. Una dimostrazione di forza che sembrava aver già ipotecato il passaggio del turno.
6 Marzo 2012 — Ritorno: Arsenal-Milan 3-0
A Londra, la gara di ritorno si trasformò in una notte ad altissima tensione. Nel solo primo tempo, l'Arsenal rimontò tre reti grazie alle marcature di Laurent Koscielny, Tomáš Rosický e Robin van Persie su rigore, mettendo a serio rischio la qualificazione dei rossoneri. Nella ripresa, grazie anche a un miracolo decisivo di Christian Abbiati su Van Persie, il Milan di Allegri riuscì a contenere l'assalto inglese e a staccare il pass per i quarti di finale con un aggregato complessivo di 4-3.
A distanza di quattordici anni da quell'incrocio, Allegri ritrova la formazione londinese al Maradona sulla panchina del Napoli, pronto a spezzare l'equilibrio nei numeri e a scrivere un nuovo capitolo nella sua centounesima apparizione personale in Champions League.
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