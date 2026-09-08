Allegri torna in Champions: l'ultima ai tempi della Juventus 1407 giorni fa

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La notte d'esordio europeo al "Diego Armando Maradona" contro l'Arsenal non rappresenta soltanto un banco di prova fondamentale per le ambizioni del Napoli, ma segna un traguardo storico per Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese taglierà infatti il traguardo delle 101 presenze in Champions League, riabbracciando la massima competizione continentale a distanza di 1.407 giorni dall'ultimo precedente datato 2 novembre 2022 (Juventus-PSG 1-2). Un traguardo prestigioso che lo conferma al secondo posto assoluto tra gli allenatori italiani per numero di panchine nella competizione, preceduto soltanto da Carlo Ancelotti a quota 218. Il suo bilancio complessivo nel torneo conta finora 45 successi, 26 pareggi e 29 sconfitte.

Il tabù Gunners e i precedenti da sfatare per il riscatto azzurro

L'incrocio con la formazione londinese guidata da Mikel Arteta giunge tuttavia nel momento più delicato del primo scorcio di stagione partenopeo. Il Napoli è chiamato a riscattare un periodo avaro di risultati, reduce dai due stop di fila in Serie A contro Como e Inter in cui la retroguardia ha incassato complessivamente cinque reti. Di fronte ci sarà un Arsenal in grande spolvero e reduce da tre vittorie consecutive.