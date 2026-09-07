Ufficiale Allegri e Di Lorenzo presentano Napoli-Arsenal in conferenza stampa: l'orario

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Allegri e Di Lorenzo presentano Napoli-Arsenal: data e orario della conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League

È fissato per le ore 17 di domani, martedì, l'appuntamento con la conferenza stampa di Massimiliano Allegri e Giovanni Di Lorenzo, che presenteranno la sfida di Champions League contro l'Arsenal, in programma mercoledì alle 21. Il tecnico livornese e il capitano azzurro avranno l'occasione per fare il punto alla vigilia del match, tra la condizione della squadra, le possibili scelte di formazione e la necessità di voltare pagina dopo la rocambolesca sconfitta per 3-2 contro l'Inter.

Nella conferenza stampa, che potrete leggere come sempre su Tuttonapoli.net e commentare su Radio Tutto Napoli, sono attese indicazioni sui dubbi di formazione e sulla gestione delle energie dopo la dispendiosa gara di San Siro. Non mancheranno, verosimilmente, domande sul momento degli azzurri e sull'approccio da adottare contro un avversario di grande livello come l'Arsenal, in una sfida europea subito importante per il cammino del Napoli in Champions League.