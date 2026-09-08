Hojlund punta sull'effetto Inter: c'è una curiosità sulle sfide all'Arsenal

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Højlund a caccia del riscatto europeo: infranto il tabù Inter, ora l'obiettivo è l'Arsenal

Rasmus Højlund si appresta a guidare l'attacco del Napoli nel debutto stagionale di Champions League con una doppia motivazione: confermare l'ottimo momento di forma e cancellare un vero e proprio tabù della sua carriera.

Il centravanti danese arriva alla sfida del Maradona con il morale alto dopo aver sbloccato il suo score personale contro l'Inter nell'ultimo turno di Serie A a San Siro: una prestazione da leader condita da un gol da bomber di razza che ha sfatato una precedente astinenza contro i nerazzurri.

Ora nel mirino del numero 9 azzurro c'è l'Arsenal di Mikel Arteta, avversario incrociato ben sei volte in carriera tra Premier League e coppe ai tempi del Manchester United senza essere mai riuscito a trovare la via della rete. Con due reti già a referto nei primi impegni stagionali, Højlund punta sulla spinta di Fuorigrotta per trovare la prima marcatura contro i Gunners e regalare una notte da protagonista al Napoli.