Allegri sfida Arteta: curiosità statistica per gli allenatori di Napoli e Arsenal

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Primo incrocio ufficiale tra Allegri e Arteta: il Napoli cerca l'impresa al Maradona

La sfida del "Maradona" segnerà la prima volta assoluta in una gara ufficiale tra Massimiliano Allegri e Mikel Arteta. L'unico precedente tra i due tecnici risale all'amichevole del dicembre 2022 a Londra, quando la Juventus guidata dall'allenatore toscano si impose per 2-0 all'Emirates Stadium. Al di là dei corsi e ricorsi storici, la priorità assoluta in casa Napoli resta ritrovare la solidità difensiva e la compattezza tattica smarrite nelle ultime uscite, con l'obiettivo prioritario di riscattare i recenti passi falsi e regalarsi un cammino continentale ben più lungo e soddisfacente rispetto alla passata stagione.

L'esperienza di Max contro l'emergenza: caccia al secondo acuto azzurro

Per invertire la rotta, Allegri dovrà fare leva su tutto il suo background europeo — impreziosito dalle due finali raggiunte con la Juventus nel 2015 e nel 2017 — per sopperire a due assenze pesantissime che condizionano la spina dorsale della squadra, quelle del perno difensivo Alessandro Buongiorno e del centrocampista Scott McTominay. Nella notte delle sue 101 panchine nella massima competizione europea, il tecnico livornese non andrà soltanto a caccia di un traguardo statistico, ma cercherà soprattutto la seconda vittoria ufficiale della sua gestione per riaccendere l'entusiasmo della piazza azzurra.