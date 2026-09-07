Allegri, ritorno in Champions da veterano: le sue statistiche

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Particolarmente significativo il rendimento nelle semifinali: quattro partite senza mai perdere, con tre vittorie e un pareggio

Massimiliano Allegri ritrova la Champions League e lo fa con un bagaglio di esperienza che pochi allenatori possono vantare. In vista della sfida tra Napoli e Arsenal, i numeri raccontano infatti il lungo percorso europeo del tecnico azzurro: 100 partite disputate nella competizione, con 45 vittorie, 26 pareggi e 29 sconfitte. Dati confermati anche dalle statistiche ufficiali UEFA. Entrando nel dettaglio, Allegri ha collezionato 66 presenze nella fase a gironi, ottenendo 31 successi, 17 pareggi e 18 sconfitte. Agli ottavi il bilancio è di 8 vittorie, 4 pareggi e 6 ko in 18 incontri, mentre nei quarti conta 3 successi, 4 pareggi e 3 sconfitte in 10 gare.

Napoli-Arsenal, i numeri di Allegri in Champions League: 45 vittorie in 100 partite

Particolarmente significativo il rendimento nelle semifinali: quattro partite senza mai perdere, con tre vittorie e un pareggio. Un percorso che gli ha permesso di raggiungere due volte la finale di Champions alla guida della Juventus. In entrambe le occasioni, però, è mancato l'ultimo passo: sconfitta contro il Barcellona nel 2015 e contro il Real Madrid nel 2017.