Favasuli, notte da brividi in Champions: sulla sua maglia sarà applicata una speciale Patch

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Favasuli è stato anche il primo acquisto del mercato estivo del Napoli.

Mercoledì sarà una serata destinata a rimanere impressa nella carriera di Costantino Favasuli. In occasione della sfida contro l’Arsenal al Maradona, il terzino del Napoli farà infatti il suo esordio assoluto nelle competizioni europee, vivendo per la prima volta l’atmosfera della Champions League. A raccontare il momento è Il Corriere dello Sport, che sottolinea un particolare destinato a rendere ancora più speciale la serata del giovane azzurro: «Per il terzino del Napoli sarà la prima in assoluto in Europa e sulla sua maglia sarà applicato anche il Champions League Debut Patch, cioè lo stemma dedicato agli esordienti nella principale competizione europea per club». Una maglia dal significato particolare, tanto che il quotidiano la definisce «una divisa da incorniciare».

Favasuli, una notte da incorniciare

Favasuli è stato anche il primo acquisto del mercato estivo del Napoli. Il classe 2004 è arrivato dal Catanzaro dopo un’ottima stagione disputata in Serie B, terminata però con l’amarezza della sconfitta nella finale promozione contro il Monza.

Originario di Africo, in Calabria, il 22enne è approdato in azzurro con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Il Napoli ha puntato su di lui anche in prospettiva, facendogli firmare un contratto fino al 2031 con tre ulteriori opzioni che potrebbero prolungare il rapporto fino al 2034.