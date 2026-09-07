Napoli-Arsenal, è ancora lontano il sold out: gli aggiornamenti

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Per assistere alla sfida i prezzi partono dai 45 euro delle Curve inferiori, mentre le superiori costano 70 euro.

Sale l’attesa per Napoli-Arsenal, prima giornata della fase campionato di Champions League, in programma mercoledì alle ore 21 allo stadio Diego Armando Maradona. La prevendita procede a ritmo sostenuto e l’obiettivo è quello di arrivare al tutto esaurito per una delle sfide più attese della stagione. Come racconta il Corriere dello Sport in un pezzo pubblicato oggi, “al momento sono 40mila i biglietti venduti”, considerando anche la quota degli abbonati che ha scelto la formula Full, comprensiva delle quattro partite europee casalinghe del Napoli.

Napoli-Arsenal, 40mila i biglietti venduti

C’è ancora tempo per riempire completamente il Maradona. Il quotidiano sottolinea infatti che “ci sono ancora due giorni per arrivare al pienone, al classico sold out”, ricordando come la vendita libera sia cominciata soltanto venerdì scorso. Per assistere alla sfida i prezzi partono dai 45 euro delle Curve inferiori, mentre le superiori costano 70 euro. Si sale a 90 euro per i Distinti inferiori e 135 per quelli superiori, fino ai 175 euro della Tribuna Nisida e ai 200 della Posillipo.