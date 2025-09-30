Ufficiale

Atalanta-Club Brugge, le formazioni: si rivede Lookman titolare!

TuttoNapoli.net
di Antonio Noto

Sono ufficiali le formazioni di Atalanta-Club Brugge, ssordio casalingo per la squadra di Ivan Jurić in Champions League. Dopo la pesante sconfitta a Parigi, la Dea è alla ricerca del primo successo stagionale europeo. 

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Bernasconi; Pasalic; Lookman, Krstovic. Allenatore: Ivan Juric. A disposizione: Rossi, Sportiello, Musah, Sulemana, Samardzic, Obric, Brescianini, Maldini, Zappacosta.

CLUB BRUGGE (4-5-1): Jackers; Sabbe, Ordonez, Mechele, Seys; Forbs, Stankovic,Sandra, Vanaken, Tzolis; Tresoldi. Allenatore: Nicky Hayden A disposizione: van den Heuvel, Romero, Reis, Vetlesen, Meijer, Vermant, Nilsson, Siquet, Osuji, Audoor, Diakhon, Campbell.