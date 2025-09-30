Ufficiale Barcellona-Psg, Kvaratskhelia non convocato: il motivo

(ANSA) - ROMA, 30 SET - Big match di Champions tra Barcellona e Psg, con i campioni francesi che dovranno fare a meno di Khvitcha Kvaratskhelia. L'attaccante georgiano, infortunatosi sabato contro l'Auxerre, non è incluso nella lista dei convocati di Luis Enrique per la trasferta di domani nella città catalana: il Psg potrà però contare su Vitinha, anche lui reduce da un infortunio, ma in grado di giocare contro i blaugrana, e su Joao Neves, rientrato in squadra dopo aver saltato le ultime due partite di Ligue 1. (ANSA).